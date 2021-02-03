Киргизия намерена предложить России перевести расчеты за поставляемый газ в рубли. "Отвязать" тарифы от доллара республика решила в связи с валютными колебаниями, с которыми столкнулась, и предполагаемым переводом на газ крупнейшего энергообъекта на севере страны - ТЭЦ Бишкека, которая практически постоянно работает на угле. Стоимость же газа для абонентов в национальной валюте только за последний год увеличилась практически в полтора раза. При этом российский инвестор некоторое время по просьбе правительства Киргизии удерживал тарифы на прежнем уровне.

Вопрос о дедолларизации расчетов, как утверждают официальные источники, киргизская сторона надеется поднять во время переговоров на высшем уровне. Об этом, по крайней мере, заявили в правительстве КР. По официальным данным, вопрос ценообразования Киргизия рассчитывает включить в число тем, которые могут быть обсуждены во время первого зарубежного визита избранного президента КР Садыра Жапарова. В ближайшее время новый глава республики готовится нанести визит в Россию, которую называет близким союзником и стратегическим партнером.

Газ поступает в Киргизию из-за рубежа. Собственных месторождений, запасы которых могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, в республике нет. Стоимость поставляемого "голубого топлива" в республике привязана к курсу доллара. На этом в свое время настояла киргизская сторона. Кроме того, именно в резервной валюте в основном осуществляются расчеты на международных энергетических площадках.

Потребление газа в Киргизии тем временем растет. Как заявил заместитель генерального директора по экономике и финансам "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров, объем увеличивается ежегодно. По итогам 2020 года абоненты в республике потребили около 280 миллионов кубометров "голубого топлива". В 2014 году этот показатель составлял 210 миллионов кубометров.

Рост во многом связан с продолжающейся газификацией Киргизии, которую проводит российский инвестор. Доступ к "голубому топливу" уже получили десятки населенных пунктов в регионах, а также жилмассивы на окраинах столицы республики. С 2018-го потребление газа там ежегодно увеличивается примерно в два раза. Строительством новой и реконструкцией уже имевшейся инфраструктуры в Киргизии занимается непосредственно российский инвестор. За последние шесть лет - с момента вхождения на рынок КР - "дочка" "Газпрома" инвестировала в республику не менее 28 миллиардов сомов.

В перспективе объем потребления газа в Киргизии может значительно вырасти за счет ТЭЦ столицы. Теплоцентраль некогда строилась с расчетом на потребление газа. Более того, до распада СССР и несколько лет после она работала, используя "голубое топливо". Причем в 1991-1992 годах, по данным специалистов, ТЭЦ потребляла около миллиарда кубометров газа в год, однако с разрывом прежних экономических связей с соседними республиками и переходом импортеров на сделки в резервной валюте от него отказались в пользу угля.

Сейчас, как стало известно, энергетики рассматривают два варианта использования газа на ТЭЦ. Первый - так называемый комбинированный режим - предполагает, что зимой теплоцентраль будет работать на "голубом топливе", а летом - на угле. В этом случае ТЭЦ потребуется около 400 миллионов кубометров газа. Второй - круглогодичный. Объем потребления в этом режиме может составить 520 миллионов кубометров.

Переводом ТЭЦ на газ правительство надеется улучшить качество воздуха в Бишкеке, загрязнение которого уже беспокоит не только экологов, но и простых горожан. Действующая теплоцентраль, работающая в последние десятилетия на угле и мазуте, считается одним из источников вредных выбросов в атмосферу. Использование на ТЭЦ газа значительно снизит уровень загрязнения. По расчетам правительства, перевод энергообъекта на "голубое топливо" обойдется казне примерно в 3,5 миллиарда сомов. Однако окончательно определиться с переходом власти пока не решаются из соображений экономии.

- Перевод ТЭЦ столицы на газ возможен только в случае снижения тарифа, - признался первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков. - В противном случае, где мы найдем деньги на энергоресурсы? Конечно, вопрос экологии очень важен, но с экономической составляющей мы тоже не можем не считаться.

Специалисты национальной компании "Электрические станции", в состав которой входят все крупные ГЭС и другие генерирующие объекты, с этим утверждением согласны и отмечают, что с переводом теплоцентрали на газ при существующем тарифе стоимость коммунальных услуг возрастет. В том числе - на теплоэнергию, которой ТЭЦ обеспечивает жителей столицы.

В "Газпром Кыргызстан", в свою очередь, утверждают, что могут предоставить для ТЭЦ значительную скидку в 25-30 процентов. Но насколько в конечном итоге она устроит правительство и местных энергетиков, пока не ясно, а опускать цены ниже инвестор не готов. "Есть стоимость, по которой мы сами закупаем газ, и опустить тарифы ниже нее мы не можем, - заявил Арзымат Алдаяров. - Мы предоставили свои расчеты правительству и Национальному энергохолдингу. Считаем, что назначили очень привлекательную цену".

Удастся ли перевести расчеты в рубли? Как полагает Арзымат Алдаяров, это скорее политический, чем экономический вопрос, и поэтому он требует решения на уровне правительств и глав двух стран.

- Перевод расчетов в рубли, конечно, мог бы стать одним из вариантов решения вопроса о снижении тарифов, - подчеркнул он. - Однако хотелось бы напомнить, что газ - биржевой товар и реализуется на международных торговых площадках за резервную валюту. Поэтому мы как компания, которая приобретает газ, не сможем однозначно ответить на вопрос, насколько реально перевести расчеты в рубли. Нужно спрашивать у стороны, которая его продает.