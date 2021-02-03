Постановление правительства Кировской области от 3 февраля 2021 года № 55-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1:

1.1.1. В подпункте 1.2.1.3.9 абзац "при непроведении спектаклей (представлений, концертов) в период с 23:00 до 06:00;" исключить.

1.1.2. Абзац первый подпункта 1.2.1.3.11 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.11. Спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, муниципальных образований Кировской области (далее - официальные спортивные соревнования), за исключением официальных спортивных соревнований, указанных в подпункте 1.2.1.3.12 настоящего постановления, при одновременном соблюдении следующих условий:".

1.2. В подпункте 1.2.3.5 подпункта 1.2.3:

1.2.1. Подпункт 1.2.3.5.2 исключить.

1.2.2. Подпункт 1.2.3.5.5 изложить в следующей редакции:

"1.2.3.5.5. При соблюдении ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.1.4, 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







