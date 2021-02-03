Кокорин получил разрешение на работу в Италии

Нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин получил разрешение на работу. Это позволит россиянину принять участие в ближайшем матче его команды против "Интера".

"Кокорин тренируется вместе с остальной командой, и, кроме того, он тренируется по индивидуальной программе. Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии", - сообщили ТАСС в итальянском клубе.

Контракт Кокорина с флорентийским клубом рассчитан до 2024 года. Его трансфер из московского "Спартака", по данным СМИ, оценивается в 4,5 млн евро.

"Фиорентина" неудачно выступает в нынешнем сезоне. Команда занимает 11-е место в таблице, набрав 22 очка.