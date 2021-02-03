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03.02.2021 22:00
Рубрика: Экономика

Право и пенсия человека в погонах

КС напомнил о статусе тех, кто пострадал в Чернобыле
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
В среду Конституционный суд РФ своим решением напомнил о статусе военнообязанных граждан, ставших инвалидами в связи с воздействием радиации на Чернобыльской АЭС.

Определение главного суда страны было вынесено по жалобе Алексея Подвязникова. Он пожаловался на нарушение своих конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 3 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и пунктом 2 части первой статьи 29 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Выплаты "чернобыльцам" будут приходить автоматически

Для тех, кто не знает, о чем говорят эти нормы закона, уточним - перечисленными в жалобе статьями законов инвалидам-чернобыльцам предоставляются страховые пенсии по старости и пенсии по инвалидности.

Суть этого дела, которое изучил Конституционный суд, в следующем. Алексей Подвязников был в свое время призван на военные сборы. А тут случилась трагедия на Чернобыльской АЭС. И Подвязников принимал самое непосредственное участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Но эти работы не прошли даром для здоровья человека. В 2018 году Алексею Подвязникову была установлена инвалидность II группы по заболеванию, связанному с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Алексей Подвязников полагал, что он вправе получать одновременно две пенсии - по старости и по инвалидности.

Однако Пенсионный фонд ему отказал: получение двух таких пенсий предоставляется гражданам, причиной инвалидности которых является только военная травма. В судах, куда Подвязников обратился, ему также было отказано.

Последней инстанцией оказался КС. Вот главное, что сказал Конституционный суд.

Право на одновременное получение двух пенсий отдельными категориями граждан непосредственно в Конституции РФ не закреплено и представляет собой социальную льготу.

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В частности, пенсии по инвалидности и страховые пенсии по старости предоставляются военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, что обусловлено признанием общества их заслуг по защите Отечества.

Исполнение обязанностей военной службы может осуществляться не только собственно военнослужащими, но и гражданами, проходящими военные сборы.

По общему правилу, с учетом объема и характера обязанностей, они имеют разные статусы.

Однако военнообязанные-ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, как и военнослужащие, исполняли обязанности военной службы, действовали в публичных интересах, в условиях опасных для жизни.

КС: военнообязанные-ликвидаторы действовали в публичных условиях, опасных для жизни

Учитывая это, законодатель распространил на них порядок пенсионного обеспечения, установленный для инвалидов вследствие военной травмы. Нормы не предполагают отказа в предоставлении заявителю двух пенсий.

В рамках изучения дела Конституционный суд РФ разослал запросы в различные государственные органы, что явилось катализатором проведения повторной медико-социальной экспертизы, изменившей формулировку причины инвалидности.

После чего право на получение одновременно двух пенсий было Подвязниковым реализовано.

Экономика Пенсии и пособия Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Авария на Чернобыльской АЭС Господдержка инвалидов

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