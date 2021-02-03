Косачев: США должны дать гарантии для возобновления ядерной сделки с Ираном

Для возобновления ядерной сделки с Ираном США должны проявить инициативу и дать гарантии выполнения своих обязательств, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли о готовности Вашингтона вернуться к сделке, если Иран начнет снова выполнять ее условия​​​.

Косачев напомнил, что Иран из соглашения не выходил, а лишь приостановил выполнение обязательств. В то время как США объявили о выходе из нее в одностороннем порядке.

"Отсюда вывод - именно американцам необходимо проявить одностороннюю инициативу по возвращению в СВПД и гарантировать выполнение в последующем всех своих обязательств", - считает он.

"Смею предположить, что при таком сценарии вопросов с возвращением к выполнению своих обязательств Ираном не будет", - заключил сенатор.