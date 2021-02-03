Постановление совета министров Республики Крым от 2 февраля 2021 года № 54 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2021 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым на 2021 год:

в расчете на душу населения - 10 998 рублей;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения - 11 753 рубля;

пенсионеров - 9 546 рублей;

детей - 11 713 рублей.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







