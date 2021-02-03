Постановление совета министров Республики Крым от 2 февраля 2021 года № 55 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за IV квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом вторым статьи 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 20-ЗРК "О прожиточном минимуме в Республике Крым", статьей 2 Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 21-ЗРК "О потребительской корзине в Республике Крым", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 074 рубля;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения - 11 846 рублей;

пенсионеров - 9 092 рубля;

детей - 11 643 рубля.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







