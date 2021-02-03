Постановление администрации Курской области от 3 февраля 2021 года № 94-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 4 квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в Курской области на душу населения - 10459 рублей, для трудоспособного населения - 11206 рублей, пенсионеров - 8655 рублей, детей - 10627 рублей.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







