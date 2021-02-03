Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко

Истерия, которую начали страны Запада из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, зашкаливает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе они освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Министр также подчеркнул, что в Германии, Франции, США и других западных странах демонстрантам за выход на проезжую часть и препятствование нормальному функционированию общественного транспорта грозят большие штрафы и даже тюремные сроки. В то же время полиция разбирается с такими демонстрантами гораздо жестче, чем "наши правоохранители в отношении участников незаконных акций", отметил Лавров.