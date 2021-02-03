Новости

Россия передала Беларуси образцы вакцины "ЭпиВакКорона" 17:04
Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области 17:03
Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства 17:01
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:57
В Москве найдены ультрадешевые квартиры 16:56
Детские омбудсмены России и Финляндии планируют провести встречу 16:53
Бочкарев: БКЛ заработает в 2022 году, а в поселок Северный и Внуково метро придет в 2023-м 16:50
Росреестр предложил амнистию для частных домов у аэродромов 16:47
Определены даты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу 16:21
Льготную ипотеку на частные дома получили 120 семей 16:06
Врач объяснила, почему пожилым нужно делать прививку от COVID-19 16:05
Количество очагов аварийности в Москве сократилось на треть 15:57
Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах 15:52
Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти" 15:50
Лечение тяжелобольных детей за границей оплатит фонд "Круг добра" 15:49
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 15:43
В Петербурге выпустят марки и медали к юбилею Карла Фаберже 15:37
СК возбудил дело после смертельного пожара на складе в Красноярске 15:22
Ученые: Цементная пыль может защитить от радиации 15:17
Суд Петербурга запретил ссылки на три аниме-сериала 14:59
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко 14:47
Задержан участник незаконной акции, распыливший газ в лицо росгвардейцу 14:34
В Швейцарии временно отменили запрет на попрошайничество 14:34
Песков назвал оправданными жесткие действия полиции на незаконных акциях 14:33
Песков призвал не проводить параллели между протестами в России и Беларуси 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 15:52
Рубрика: В мире

Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах

Текст: Алла Владимирова

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, на которых показано, как российские и западные власти реагируют на несогласованные акции. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко

"Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов - Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - сказал Лавров.

Министр также добавил, что накануне МИД РФ передал эти материалы шведскому министру иностранных дел и по совместительству председателю ОБСЕ Анн Линде. По словам главы российской дипломатии, он направил Боррелю подборку в том числе для того, чтобы тот, готовясь к предстоящему визиту в Москву, "тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли - будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен".

В мире Европа Правительство МИД Международные организации Европейский союз Россия и Евросоюз

Главное сегодня

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма
За сутки в России подтверждено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира