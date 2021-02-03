Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, на которых показано, как российские и западные власти реагируют на несогласованные акции. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов - Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - сказал Лавров.

Министр также добавил, что накануне МИД РФ передал эти материалы шведскому министру иностранных дел и по совместительству председателю ОБСЕ Анн Линде. По словам главы российской дипломатии, он направил Боррелю подборку в том числе для того, чтобы тот, готовясь к предстоящему визиту в Москву, "тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли - будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен".