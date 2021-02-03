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03.02.2021 15:49
Рубрика: Общество

Лечение тяжелобольных детей за границей оплатит фонд "Круг добра"

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тяжелобольных детей будут бесплатно лечить за границей при невозможности оказания им помощи в российских медучреждениях. Порядок организации такого лечения разработал минздрав, документ проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В нем говорится, что сложная высокотехнологичная медицинская помощь тяжелобольному ребенку, направленному в зарубежную клинику, оказывается за счет средств фонда "Круг добра", созданного по указу Президента. В перечень расходов включено само лечение, проживание ребенка и его законного представителя на территории другой страны, затраты на дорогу в обе стороны. В документе отмечается, что Фонд самостоятельно должен вести переписку с иностранной медицинской организацией, которая готова помочь российскому ребенку.

Решение о направлении конкретного пациента на лечение за границу будет приниматься Экспертным советом Фонда. В числе условий - заболевание должно относиться к числу редких (орфанных). При необходимости Фонд "Круг добра" также поможет с приобретением лекарств и медизделий, не зарегистрированных в России, при условии, что они не экспериментальные.

Закупка лекарств будет проводиться на конкретных детей по заявкам, которые подадут региональные Минздравы. Предусмотрено и прямое взаимодействие фонда с родителями, они также смогут попросить помощи. Бюджет фонда будет формироваться из налоговых отчислений - повышенной ставки НДФЛ для тех, кто зарабатывает в год больше 5 миллионов рублей, а также за счет других источников, например, пожертвований.

Общество Здоровье

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