Лечение тяжелобольных детей за границей оплатит фонд "Круг добра"

Тяжелобольных детей будут бесплатно лечить за границей при невозможности оказания им помощи в российских медучреждениях. Порядок организации такого лечения разработал минздрав, документ проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

В нем говорится, что сложная высокотехнологичная медицинская помощь тяжелобольному ребенку, направленному в зарубежную клинику, оказывается за счет средств фонда "Круг добра", созданного по указу Президента. В перечень расходов включено само лечение, проживание ребенка и его законного представителя на территории другой страны, затраты на дорогу в обе стороны. В документе отмечается, что Фонд самостоятельно должен вести переписку с иностранной медицинской организацией, которая готова помочь российскому ребенку.

Решение о направлении конкретного пациента на лечение за границу будет приниматься Экспертным советом Фонда. В числе условий - заболевание должно относиться к числу редких (орфанных). При необходимости Фонд "Круг добра" также поможет с приобретением лекарств и медизделий, не зарегистрированных в России, при условии, что они не экспериментальные.

Закупка лекарств будет проводиться на конкретных детей по заявкам, которые подадут региональные Минздравы. Предусмотрено и прямое взаимодействие фонда с родителями, они также смогут попросить помощи. Бюджет фонда будет формироваться из налоговых отчислений - повышенной ставки НДФЛ для тех, кто зарабатывает в год больше 5 миллионов рублей, а также за счет других источников, например, пожертвований.