Льготную ипотеку на частные дома получили 120 семей

Банк "ДОМ.РФ" одобрил выдачу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство на 600 миллионов рублей. Положительное решение получили 120 семей.

Льготная ипотека на строительство загородного дома по ставке от 6,1% была запущена 1 декабря прошлого года. Получить кредит могут заемщики до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка в возрасте до 19 лет. За два месяца действия программы от потенциальных заемщиков поступило около 200 заявок на сумму почти 750 миллионов рублей. Больше всего обращений получено из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской и Тюменской областей.

Пилотная программа действует до 30 июня 2021 года. Ожидается, что в рамках "пилота" может быть выдано кредитов на 2,2 млрд рублей. Если программа окажется успешной, позже предполагается ее расширить на все категории заемщиков, сообщали ранее в ДОМ.РФ.

В программе есть требования к качеству загородной застройки, отметил директор Ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин. Банком предъявляются дополнительные требования к проектам и их обеспеченности инфраструктурой, а договор на строительство дома заключается с аккредитованным застройщиком.