Марта Данусевич - о ролях, истории любви, пандемии и... швейной машинке

Без нее не обходится ни одна последняя громкая премьера белорусского Большого. Главные партии в открывших сезон операх "Виллисы. Фатум" Джакомо Пуччини и "Фауст" Шарля Гуно в очередной раз словно бы доказали: молодой солистке под силу не только лирические, но и глубокие драматические роли. Оперное реноме Марты Данусевич не вызывает сомнений: сегодня 30-летняя сопрано занимает в труппе Большого заслуженное положение одного из лидеров своего поколения.

В прошлом году Марта вышла замуж — счастливчиком стал коллега по сцене Тарас Присяжнюк. фото из личного архива

В прошлом году артистка вышла замуж - счастливчиком стал коллега по сцене Тарас Присяжнюк. Историю своей любви они наверняка расскажут зрителям 14 февраля. В этот день в Камерном зале им. Л.П. Александровской артисты дадут концерт Mainstream. Love, в котором исполнят популярные произведения русских и западноевропейских композиторов.

Вы вместе с мужем 24 часа в сутки: дома, на репетициях, на сцене. Не устаете друг от друга?

Марта Данусевич: С одной стороны, это, конечно, непросто. Потому что быть на сцене с любимым человеком - это двойное волнение и повышенная ответственность. Ведь переживаешь не только за себя, но и за него. С другой стороны, всегда есть поддержка - и это уже огромный плюс.

Вы из Минска, Тарас - уроженец Донецка. Познакомились в Большом театре России.

Марта Данусевич: Сами удивляемся тому, как все сложилось. Четыре года мы стажировались в Молодежной оперной программе Большого театра и рассмотрели друг друга еще во время учебы. В прошлом году после окончания стажировки Тарас получил предложение из миланского La Scala. Уехал, успел спеть там пару спектаклей, но началась пандемия. И он прилетел ко мне в Минск - на недельку, как мы тогда думали. С вещами, которые уместились в одном чемоданчике. Прошла неделя... И Тарас остался. Пандемия, получается, расставила все по своим местам.

Но вы были готовы к постоянным переездам и перелетам?

Марта Данусевич: Когда в семье два артиста, это, мне кажется, неизбежно. У меня никогда не было мысли уйти из нашего театра, где я начала работать еще во время учебы. В 2015-м появилась возможность стать артисткой Молодежной оперной программы Большого театра России. Руководство нашего театра, к счастью, пошло мне навстречу. Я стажировалась в молодежной программе и параллельно приезжала в Минск участвовать в спектаклях. В 2018-м получила партию Мими в "Богеме". Затем были "Летучий голландец" Вагнера, Татьяна из "Евгения Онегина" и Иоланта в одноименной опере Чайковского... Серьезные постановки, серьезные роли. Как я могла оставить театр?

Как вы попали в Молодежную оперную программу?

Марта Данусевич: Иначе как чудом я это назвать не могу. Представители программы каждый год приезжают в Минск и отбирают ребят для прослушиваний. В тот год нас было трое: я и два тенора. Молодежная оперная программа Большого театра - это одна из лучших мировых стартовых площадок для молодого вокалиста. Знания, которые там дают, не получишь ни в одной консерватории. С нами работали ведущие артисты, дирижеры, режиссеры. Занятия - каждый день по 6-7 часов. Причем не только вокалом: это и сценическая пластика, и актерское мастерство, и языки. Плюс концерты: на Новой и Исторической сценах, в Бетховенском зале Большого театра, выступления в других странах. Таких возможностей, мне кажется, не дает ни одна другая программа.

Кто из именитых артистов учил вас вокальному мастерству?

Марта Данусевич: С мастер-классами приезжали Мария Гулегина, Натали Дессе, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава... С маэстро Башметом и его "Виртуозами Москвы" я неоднократно гастролировала.

Говорят, Юрий Абрамович - человек требовательный, взыскательный в плане своего музыкального круга.

Марта Данусевич: Он обращает внимание на все: замечает детали, настроения. Поэтому с ним легко работать, приятно быть на сцене. И спокойно - нет лишней суеты, нервозности. Было неожиданно, когда во время гастролей в Бельгии он уделил мне минутку, нашел время подойти и поблагодарить. Сказал, что ему приятно было поработать вместе. И что он всегда доволен ребятами из Молодежной программы и уровнем их подготовки.

Марта Данусевич: Хочу испытать себя в жанре кроссовер, когда соединяются несколько стилей. Фото: фото из личного архива

Не думали о "Большой опере"?

Марта Данусевич: Я принимала когда-то участие в кастинге. Прошла все этапы, но на финальном не сложилось. Буду пробовать свои силы в следующем сезоне, почему нет? "Большая опера" дает зрительскую популярность. Но вот профессионально она вряд ли развивает. Для певца гораздо важнее выступать в спектаклях, участвовать в конкурсах и фестивалях, а не в телевизионных шоу.

А к эстраде как относитесь?

Марта Данусевич: С удовольствием попробовала бы себя в жанре кроссовер - это когда соединяются два и более стилей. Скажем, поп-музыка и классика. Считаю, что артисту нужно развиваться в разных направлениях. Я, например, пока был перерыв в работе, начала шить.

Обычно артисты руками ничего не умеют делать.

Марта Данусевич: Это стереотип. Некоторые наши певицы сами делают выкройки, могут концертное платье сшить. Я, как только купила швейную машинку и оверлок, тоже начала обшивать себя и родных. Приятно, когда коллеги подходят и спрашивают: "Откуда такая красота?"

Какие еще есть стереотипы?

Марта Данусевич: Почему-то думают, что оперные певцы пьют сырые яйца. Или, если ты артист оперы, то должен быть в теле.

Многие мировые оперные звезды - Анна Нетребко, например, - совсем не тростинки...

Сама я из Минска, Тарас - уроженец Донецка, а познакомились мы в Большом театре России

Марта Данусевич: Я работала с ней на концерте в Москве на закрытии чемпионата мира по футболу. Так вот, в жизни Нетребко очень стройная, поверьте.

Где вас можно встретить помимо Большого театра?

Марта Данусевич: В кинотеатре! Как все молодые люди, мы с мужем любим кино. Недавно посмотрели мультфильм "Душа", очень рекомендую его не только детям, но и взрослым. Еще из последнего понравился "Огонь" с Константином Хабенским. А вообще стараемся как можно больше путешествовать. В этом году по максимуму использовали перерыв в работе, связанный с коронавирусом, и открыли для себя Беларусь. Причем поехали не по топовым достопримечательностями, а по менее известным. Например, заглянули в Сынковичи, где расположена знаменитая церковь Святого Михаила. Побывали и в двух крупнейших центрах православия - Полоцке и Жировичах. Потрясающие по энергетике места.