Студия Marvel представила трейлер нового фильма

Компания Marvel Entertainment опубликовала на YouTube трейлер нового документального фильма "Под маской" (Behind the Mask).

Проект посвящен истории создания популярных персонажей комиксов издательского дома.

Половина ролика отведена темам толерантности и равноправия всех со всеми.

На видео художники и писатели рассказывают, как они гордятся тем, что азиатских героев больше не раскрашивают в желтый цвет, а женские персонажи, на примере Капитана Марвел, стали такими же важными, как и мужские.

Премьера Behind the Mask состоится 12 февраля на стриминговой платформе Disney+.