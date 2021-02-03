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Студия Marvel представила трейлер нового фильма

Новости
    03.02.2021, 16:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Компания Marvel Entertainment опубликовала на YouTube трейлер нового документального фильма "Под маской" (Behind the Mask).

Фото: WDSSPR
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Проект посвящен истории создания популярных персонажей комиксов издательского дома.

Половина ролика отведена темам толерантности и равноправия всех со всеми.

На видео художники и писатели рассказывают, как они гордятся тем, что азиатских героев больше не раскрашивают в желтый цвет, а женские персонажи, на примере Капитана Марвел, стали такими же важными, как и мужские.

Премьера Behind the Mask состоится 12 февраля на стриминговой платформе Disney+.

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