Медведев: Первые партии "ЭпиВакКороны" отправлены в 22 региона РФ

Первые партии "ЭпиВакКороны" отправлены в 22 региона страны, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по производству отечественных вакцин от коронавируса.

"Важно определить, какие меры дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины", - заявил Медведев. До конца первого полугодия должно быть выпущено более пяти миллионов доз "ЭпиВакКороны", а с июня ежемесячное производство предполагается довести до 1,5 миллиона доз. "Это позволит расширить линейку вакцин и сделать вакцинацию более доступной для всех", - считает замглавы Совбеза.