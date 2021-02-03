Медведев: Производство вакцины от ковида может начаться в феврале-марте

Производство вакцины против коронавируса от центра имени Чумакова может начаться в феврале-марте, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Нужно понять, какой будет эффект масштабирования - и месячный, и годовой, - и проработать вопрос о создании необходимых производственных мощностей", - предложил он тему для обсуждения на совещании по выпуску вакцин.

В ближайшее время, по словам Медведева, разработка должна окончательно получить все документы и выйти в гражданский оборот. "Данные клинических исследований подтвердили ее безопасность", - заметил замглавы Совбеза.