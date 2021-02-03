Медведев: Ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов

Ситуацию с коронавирусом в целом по стране удается держать под контролем, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется", - заявил он на совещании по производству вакцин против COVID-19.

Во всех регионах идет массовая кампания по вакцинации граждан. Для этого в стране развернуто более трех тысяч прививочных пунктов. "Ключевое условие - это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме", - подчеркнул Медведев.