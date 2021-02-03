Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

Ведомство подготовило проект соответствующих поправок в закон "О связи". Замминистра рассказал, что это сделали по поручению президента.

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", - объяснил Иванов.

По его мнению, поправки не нарушают закон о персональных данных, так координаты местоположения таковыми не являются. Законопроект направлен на рассмотрение в федеральные органы, далее его представят на общественное обсуждение.