Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

Минфин с 5 февраля по 4 марта купит иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти на 46 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, министерство снизит начавшиеся в январе покупки валюты более чем в два раза.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит в указанные даты 45,6 млрд рублей. "Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении Минфина.

В январе Минфин впервые с марта 2020 года вернулся к покупкам иностранной валюты по бюджетному правилу. С 15 января по 4 февраля министерство направляет на эти цели 106,3 млрд рублей (по 7,1 млрд рублей в день).

Минфин покупает валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше точки отсечения (в 2020 году - 42,4 доллара, в 2021 году - 43,3 доллара). Объем покупок рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было почти весь прошлый год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

Операции по покупке валюты на рынке для Минфина проводит Банк России.