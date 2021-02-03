Новости

На Среднем Урале в 2021-м капитально отремонтирую больше тысячи домов 12:32
На горящем в Красноярске складе найдено тело 12:30
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:29
Московское метро отсудило деньги у пассажира за сбой движения 12:10
76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве 12:04
В Петербурге выпало рекордное количество снега 11:55
Глава МЧС России поручил выяснить причины пожара в Красноярске 11:47
Московские врачи спасли малыша, подавившегося пустышкой 11:46
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечился еще 5221 пациент 11:34
Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей 11:29
Дело о нападении банды Басаева на солдат в Дагестане направили в суд 11:26
Власти Мексики подписали контракт на поставку 24 миллионов доз "Спутник V" 11:26
Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 12:29
Рубрика: Экономика

Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

Текст: Роман Маркелов

Минфин с 5 февраля по 4 марта купит иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти на 46 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, министерство снизит начавшиеся в январе покупки валюты более чем в два раза.

Минфин предложил снизить порог ввоза товаров для личных целей

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит в указанные даты 45,6 млрд рублей. "Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении Минфина.

В январе Минфин впервые с марта 2020 года вернулся к покупкам иностранной валюты по бюджетному правилу. С 15 января по 4 февраля министерство направляет на эти цели 106,3 млрд рублей (по 7,1 млрд рублей в день).

Минфин покупает валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше точки отсечения (в 2020 году - 42,4 доллара, в 2021 году - 43,3 доллара). Объем покупок рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было почти весь прошлый год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

Операции по покупке валюты на рынке для Минфина проводит Банк России.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Макроэкономика Правительство Минфин

Главное сегодня

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона