Минпромторг не планирует расширения госрегулирования цен на другие товары

Масштабирования государственного вмешательства в торговлю, в том числе в ценообразование, не планируется, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Он подчеркнул, что Минпромторг выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов.

Министр напомнил, что 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети и производители продовольствия заключили соглашения, зафиксировав в них предельные цены на два продукта - сахар и масло, по которым цены в прошлом году выросли больше всего. По соглашениям, сахар не может продаваться в рознице дороже 46 рублей за кг, подсолнечное масло - дороже 110 рублей за литр. По словам Мантурова, тем самым совместными усилиями удалось купировать проблему резкого роста цен на эти товары.

"Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций", - отметил министр.

Представители торговых сетей убеждены, что именно сохранение рыночных механизмов позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов. Кроме того, это оставит ретейлу возможность самому находить способы баланса цен на социально значимые товары. Для минимизации цен торговые сети используют и другие инструменты - переговоры с поставщиками о неповышении цен, обнуление наценок на социально значимые товары, внедрение собственных торговых марок (в этом случае производителям не придется тратиться на рекламу и маркетинг, что позволяет снизить себестоимость товара).

А для независимых торговых сетей одним из эффективных инструментов взаимодействия с производителями может стать создание закупочных союзов. Это позволит небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями.

Участники совещания также обратили внимание на высокие ставки комиссии за эквайринг - банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. Решено было при поддержке Минпромторга обратиться в Центральный банк с просьбой рассмотреть возможность снижения ставок.