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03.02.2021 12:46
Рубрика: Власть

Мишустин оценил работу Евразийского банка развития

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил результаты работы Евразийского банка развития (ЕАБР) с его председателем правления Николаем Подгузовым.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

В пятницу в Алма-Ате запланировано первое после длительного перерыва очное заседание Евразийского межправительственного совета. Из-за пандемии коронавируса за последний год премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии были вынуждены чаще общаться по видеосвязи. "Союз работает достаточно активно, - подчеркнул Мишустин на встрече с Подгузовым. - Все заявленные четыре основных свободы - движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов - реализуются, в том числе с участием банка, который вы возглавили и который уже скоро 15 лет существует на этом пространстве".

Фото: РИА Новости
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- Очень важно, что вы занимаетесь большим количеством проектов, инфраструктурных, логистических, энергетических, и работаете, как и гласит ваша миссия, в целях того, чтобы экономика каждой из стран, входящих в союз, развивалась более активно, как и сам союз, - добавил премьер.

Для ЕАБР прошлый год выдался непростым, признал его руководитель, но все основные показатели были выдержаны. Объем инвестиций в странах союза на 20 процентов превысил плановый. "Текущий инвестиционный портфель банка составляет 4,4 миллиарда долларов", - рассказал Подгузов. Основные инвестиции - 38 процентов - приходятся на Казахстан, на Россию - 37,5, на Беларусь - 22 процента. Из отраслей выделяются транспортная и энергетическая инфраструктура, финансовый сектор. В качестве знаковых проектов 2020 года были названы международный аэропорт в Казахстане, поддержка экспортного проекта компании "БелАЗ", финансирование строительства третьего и четвертого участков Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы.

Частично банк взял на себя работу по сглаживанию негативных последствий распространения коронавирусной инфекции. Им продлены льготные условия кредитования для ряда заемщиков, обеспечена непрерывность инвестиционных процессов отдельных знаковых проектов. "Кроме того, по линии евразийского Фонда стабилизации и развития, где банк является управляющим, было разработано и одобрено несколько программ бюджетной и грантовой поддержки для таких стран, как Белоруссия, Армения, Таджикистан, Кыргызстан в общем объеме свыше 650 миллионов долларов", - отметил глава Евразийского банка развития.

Специальный фонд активно работает над развитием цифровых инициатив, и банк намерен содействовать в проектах по цифровому госуправлению под ключ, которые в том числе предполагают перевод значимых государственных услуг в электронный вид, по цифровой дистанционной медицине и цифровому международному налогообложению и праву.

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Сейчас ЕАБР занимается подготовкой новой пятилетней стратегии действий и стратегий для каждой из стран, участвующих в Евразийском экономическом союзе. "Мы предполагаем основным фокусом работы сделать усиление роли Евразийского банка как основного механизма интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и повышение экспортного потенциала стран-участниц банка", - сообщил председатель банка. Для реализации этой модели предполагается сконцентрироваться на создании и организации сквозных интеграционных проектов. Такой проект осуществляется на территории и в интересах нескольких государств. Подгузов уверен, что их реализация позволит добиться серьезных мультипликативных эффектов для национальных экономик и повысить благосостояние граждан.

- Рассчитываю, что по результатам реализации стратегии мы удвоим размер проектного портфеля банка и доведем его до уровня 10 миллиардов долларов, - заявил глава ЕАБР.

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