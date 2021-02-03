Мишустин одобрил субсидирование социально значимых электронных СМИ

Раньше эти правила каждый год утверждались приказом Роспечати. С этого года порядок субсидирования будет регулировать Правительство, а непосредственную поддержку СМИ будет оказывать Минцифры.

Получить субсидии смогут учредители СМИ и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы. Средства можно будет направить также на оплату труда сотрудников, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съемок и звукозаписи. Предусмотрено использование субсидий на оплату архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническую поддержку сайта.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на господдержку Минцифры опубликует на своем сайте.