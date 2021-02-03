Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщили в правительстве. Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 8 февраля снова начнут курсировать пассажирские поезда по маршруту Минск-Москва-Минск, а поезда из Москвы и Санкт-Петербурга на Калининград будут делать остановку в белорусской столице.

Кроме того, с понедельника увеличивается количество регулярных авиарейсов до Минска - с трех до пяти в неделю, - и по одному рейсу запустят из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.