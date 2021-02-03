Экономика
03.02.2021 14:19
Текст: Владимир Кузьмин

Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Александр Кондратюк/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщили в правительстве. Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Роман Щербенков
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С 8 февраля снова начнут курсировать пассажирские поезда по маршруту Минск-Москва-Минск, а поезда из Москвы и Санкт-Петербурга на Калининград будут делать остановку в белорусской столице.

Кроме того, с понедельника увеличивается количество регулярных авиарейсов до Минска - с трех до пяти в неделю, - и по одному рейсу запустят из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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