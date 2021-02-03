Мониторинговый комитет ОПЕК+ оценит восстановление нефтяного рынка

Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 3 февраля, чтобы оценить эффективность сделки по сокращению добычи нефти, а также дать рекомендации участникам альянса по дальнейшим действиям. Ожидать каких-то судьбоносных решений от встречи не стоит, но на ней, возможно, будут озвучены планы по наращиванию производства в апреле.

По предварительным данным, в январе сделка была выполнена на 99%. С начала года страны альянса снизили суммарный объем сокращения добычи с 7,7 млн баррелей в сутки до 7,2 млн баррелей. В феврале и марте участники соглашения сохранят свои квоты снижения производства. Исключения сделаны для России и Казахстана, которые смогут в феврале увеличить добычу на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки, соответственно, и на такой же объем в марте.

Общий объем сокращение производства странами ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн баррелей. Но с учетом решения Саудовской Аравии и еще нескольких членов нефтяного картеля дополнительно, сверх своих обязательств, сократить добычу в этот период на 1,425 млн баррелей в сутки, наращивание производства Россией и Казахстаном пройдет незаметно для нефтяного рынка.

"На заседании 3 февраля будет обсуждаться, как долго ОПЕК+ придется сдерживать добычу нефти, а также как справиться с потенциальным возвращением поставок из Ирана", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, необходимо найти правильный баланс между рыночной долей и ценой. Саудовская Аравия нуждается в повышении цен, в то время как Россию больше беспокоит доля рынка.

"Будет интересно проследить, как уравновесятся эти два потенциально противоположных требования", - говорит Хансен. Он ожидает, что в ближайшие месяцы производство будет расти по мере восстановления мирового спроса. Но главным условием для этого остается сохранение единства ОПЕК+ и их желание максимально исполнять условия сделки.

В свете этого вполне возможно, что на заседании поднимется вопрос о добыче в Ливии, Венесуэле, а также компенсации ранее не сокращенных объемов по условиям сделки. Совокупный объем перепроизводства нефти (невыполнения квот сокращения) странами соглашения ОПЕК+ в мае-декабре 2020 года достиг 2,68 млн баррелей в сутки. На страны нефтяного картеля приходится 1,26 млн баррелей, а на остальных участников сделки - 1,4 млн баррелей.