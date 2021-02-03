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Рубрика: Общество

"Антрекоть" - это глагол?

На каком языке говорят московские рынки
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
Антрекоть, кирило ("Крыло". - Прим ред.), гурутка индейка, печин гавяжй... Вроде почти все понятно, особенно если эти слова - на ценниках к знакомым продуктам. Фоторепортаж из похода на московский рынок выложила в "Фейсбуке" Надежда Серякова, основатель Национальной академии этикета и протокола InterProtocol. С ней мы говорим о том, обязан ли человек уважать язык страны, куда он приехал работать, и что такое языковой этикет.
Хороший русский язык для мигранта - огромное конкурентное преимущество. Фото: РИА Новости Хороший русский язык для мигранта - огромное конкурентное преимущество. Фото: РИА Новости
Хороший русский язык для мигранта - огромное конкурентное преимущество. Фото: РИА Новости

Надежда Серякова: На самом деле этикет - это правила, которые не усложняют, а облегчают нашу жизнь, делают понятным и предсказуемым общение. Он существует в любом языке: все мы представляем, что нормально, а что нет. И пренебрежение этикетными нормами означает, что человек или случайно оказался в этой языковой среде, или он их игнорирует и тем самым выражает отношение к тем, с кем общается.

Такие ценники на продуктах нужда-ются в переводе на русский: "кириlо" - это "крыло". Фото: Надежда Серякова

Надежда Александровна, но только что приехавших на заработки людей, наверное, не стоит судить по такому большому счету?

Надежда Серякова: Язык страны проживания, наряду с историей и традициями, является очень важной частью культуры, которую мы либо принимаем, либо отвергаем. Почему меня так поразили эти надписи на рынке? Язык очень выпуклый показатель. Кто-то предположил, что такая безграмотность - лишь маркетинговый ход. На что, мол, сейчас не пойдешь, только бы продать. С моей точки зрения, это очень некрасивый ход. Даже если по-русски говоришь плохо, но ведь можно обратиться к соседям, торгующим рядом.

К сожалению, как вы говорите, пренебрежение позволяют себе и носители русского. Неграмотных плодят соцсети и мессенджеры. Это уже закон жанра - писать, не заморачиваясь знаками препинания и школьными орфограммами...

Надежда Серякова: Да, был момент, когда даже "условно приветствовалось" коверканье языка. Я уверена, что такая мода внедрялась людьми неграмотными. Для того чтобы чувствовать себя уверенно, они стали вводить сокращения, коверкать язык. Прошло время, и специалисты по этикету сегодня уже говорят о дурном тоне переписываться "по-олбански". А в деловой переписке всегда требовалось соблюдать правила. Если человек себя уважает как профессионала, он никогда не перейдет на "тарабарский язык".

И если его истолкуют некорректно, это может в буквальном смысле дорого обойтись его компании... И все же, встречались ли в вашей карьере эксперта по деловому этикету неграмотные люди?

Надежда Серякова: В такой ситуации либо берут переводчика или райтера, который пишет за них. Но ни в коем случае не демонстрируют свою безграмотность. Есть, в конце концов, словари, которые помогают держаться на культурном плаву. В своей академии мы выработали правило деловой переписки, которое передаем всем слушателям: "Одна ошибка - недоумение партнеров. Две - говорят о низком уровне специалистов. После третьей - ваша компания попадает в разряд тех, с кем лучше не иметь дела.

И еще. У меня есть подруга из Китая по переписке в "Фейсбуке". Иногда обращается с вопросами, которые своей сложностью и глубиной знаний русского меня ставят в тупик. А это ее восьмой и последний, по ее словам, язык, потому что он самый сложный, но в то же время очень логичный и техничный. И если относиться с должным уважением к правилам языка, можно его выучить очень хорошо, считает она.

Названы самые неудачные заимствования в русском языке

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