Направленная Трампом на Ближний Восток авианосная группа покинет регион

Единственная авианосная группировка США, направленная на Ближний Восток еще при бывшем президенте Дональде Трампе, покинет регион. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Пентагона.

"Ударная авианосная группировка авианосца USS Nimitz покидает зону ответственности Центрального командования ВС США и перебазируется в Индо-Тихоокеанский регион", - цитирует пресс-релиз РИА Новости. При этом в США считают, что у них достаточно сил в Персидском заливе, отметили в военном ведомстве.

В сообщении также говорится о том, что министр обороны Ллойд Остин должен учитывать потребности флота в разных регионах мира, поскольку "у США нет неограниченного количества авианосцев".

Напомним, группировка находилась в районе Ближнего Востока около девяти месяцев. Администрация Трампа продлила ее присутствие там, сославшись на угрозы со стороны Ирана.