Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России назвал составы мужской и женской команд на чемпионат мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Главный тренер российской команды Валерий Польховский назвал состав команды.

В мужской сборной выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В женской - Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина,

При этом российская команда предоставила расширенную заявку на ЧМ на случай, если у Всемирного допингового агентства и Международного союза биатлонистов появятся вопросы по кому-то из спортсменов.

"Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем", - сказал Польховский ТАСС.

Ранее стало известно, что из-за санкций со стороны WADA российские спортсмены выступят без государственных гимна и флага.