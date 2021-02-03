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03.02.2021 19:49
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб сборной России назвал составы мужской и женской команд на чемпионат мира по биатлону.
Главный тренер российской команды Валерий Польховский. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Главный тренер российской команды Валерий Польховский. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Главный тренер российской команды Валерий Польховский. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Главный тренер российской команды Валерий Польховский назвал состав команды.

Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира

В мужской сборной выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В женской - Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина,

При этом российская команда предоставила расширенную заявку на ЧМ на случай, если у Всемирного допингового агентства и Международного союза биатлонистов появятся вопросы по кому-то из спортсменов.

"Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем", - сказал Польховский ТАСС.

Ранее стало известно, что из-за санкций со стороны WADA российские спортсмены выступят без государственных гимна и флага.

Спорт Биатлон

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