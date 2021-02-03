Тяжелое течение COVID-19 связали с нехваткой витамина A

Ученые Медицинского университета Турции в Анкаре пришли к выводу, что из-за COVID-19 резко снижается содержание витамина А в организме.

Они обратили внимание на то, что многие симптомы при острых формах COVID-19 имеют сходство с последствиями хронического недостатка витамина А.

Для эксперимента они взяли образцы крови у группы здоровых людей (23 человека) и у группы пациентов университетской больницы, находившихся с коронавирусной инфекцией в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии (27 человек).

После сравнительного анализа состава крови в обеих группах исследователи выяснили, что у группы больных очень низкая концентрация ретинола, даже у тех, кто принимал витамин А или лекарства, препятствующие его выводу организма. Результаты этого исследования опубликованы в препринте электронной библиотеки medRxiv.

Снижение уровня витамина А ученые связали с тем, что этот витамин активно используется организмом для синтеза интерферона - специальных противовирусных белковых молекул. Эти белки связываются с SARS-CoV-2, препятствуя его размножению.

Ученые намерены проверить свою версию на большем числе испытуемых. Если она найдет научное подтверждение, то в перспективе можно будет использовать витамин А для лечения больных. Его крайне низкое содержание у тяжелобольных пациентов негативно сказывается на производстве интерферонов первого типа, а значит возникает необходимость применения больших доз и препаратов, которые препятствуют разложению ретинола для борьбы с вирусом.