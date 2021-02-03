Нового Android не будет. Четыре смартфона Samsung остались без обновлений

Компания Samsung официально прекратила поддержку четырех моделей смартфонов, выпущенных в 2017 году. Они не будут получать обновления Android и апдейты безопасности.

В скорбный список попали Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017 и Galaxy A7 2017.

Кроме того, в перечень неподдерживаемых смартфонов по какой-то причине входил Galaxy Fold 5G, однако это произошло по ошибке, пишет Android Police.

Издание также отмечает, что смартфон Galaxy A8 2018 теперь будет получать обновления раз в квартал вместо ежемесячных, модели Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra переходят на ежемесячную рассылку апдейтов, а Galaxy A02 и Galaxy M21 - на ежеквартальную.