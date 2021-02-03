Постановление правительства Новосибирской области от 2 февраля 2021 года № 22-п "О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Новосибирской области постановляет:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области на 2021 год в расчете на душу населения 12284,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 13054,0 рубля, пенсионеров - 10378,0 рубля, детей - 12729,0 рубля.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







