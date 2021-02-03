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Новую операционку для смартфонов Huawei назвали копией Android

Текст:   Антон Благовещенский
03.02.2021,  
13:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Операционная система Harmony OS, разработанная Huawei в том числе для смартфонов, на самом деле мало чем отличается от Android 10, в которую внесены небольшие изменения.

Об этом пишет издание Ars Technica, сотрудник которого изучил раннюю бета-версию программной платформы. По словам Рона Амадео, в Harmony OS ему удалось обнаружить ссылки на файлы для Android, а также точные копии функций операционной системы от Google, включая темную тему, панель уведомлений, жестовую навигацию и настройки разрешений.

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Также Рон Амадео заметил, что в магазине Huawei App Gallery размещены приложения, которые содержат в описании упоминание совместимости с Android 10.

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