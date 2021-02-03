Девятнадцатилетний британец Джозеф Флавилл готовился к экзамену на аттестат зрелости, когда первого марта прошлого года его сбила машина. Флавилл, которого все называли Джо, получил тяжелую черепно-мозговую травму. В коме он провел 11 месяцев. За это время парень дважды заразился коронавирусом - один раз будучи в коматозном состоянии, а второй - уже после пробуждения. Однако сам Джозеф этого не осознавал.

Родственников и друзей к Джозефу не пускали из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Его семья поддерживала с ним связь через одну из онлайн-платформ, позволяющую быть в контакте через iPhone. Матери Джозефа Шэрон Пристли разрешили навестить сына только в день его рождения.

В последние несколько недель Джо начал двигать конечностями. Его тетя Салли Флавитт-Смит сказала: "Сначала его глаза были открытыми, но он ни на что не реагировал. А сегодня Джо уже моргает, улыбается, поднимает конечности. Его лицо светится, когда он видит на экране телефона своих друзей и свою семью. Это может показаться не слишком большим прогрессом, но тот факт, что он может дать медсестре "пять", - это действительно достижение".

После шестимесячного курса лечения в больнице английского Лестера Джозефа перевезли в неврологический реабилитационный центр.

Все это время - 11 месяцев - Джо Флавилл "проспал". Ни о какой эпидемии коронавируса Джозеф не имел понятия.