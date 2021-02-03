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Рубрика: В мире

Киберфуры

На границах будет работать искусственный интеллект
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 21(8372)
Следить за перемещением грузовиков через границы КР будет система с искусственным интеллектом. Высокотехнологичная сеть охватит несколько профильных ведомств, включая пограничную и таможенную службы, а также весогабаритный контроль. Об этом сообщают официальные источники. Система, по данным правительства, позволит составить полную картину экспортно-импортных операций.

Система с искусственным интеллектом внедряется на границе государственным предприятием (ГП) "Тундук", которое занимается цифровизацией и автоматизацией госслужб и услуг Киргизии. Как полагают в правительстве республики, ноу-хау если не устранит, то значительно сократит контрабанду товаров и связанную с ней коррупцию в контролирующих органах.

- На данный момент создается единая база данных всей поступающей информации, включающая системы распознавания номеров автотранспорта, фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, весогабаритного контроля, отслеживания маршрута движения товаров и размещения на складах, обмена информацией с другими государствами, автоматизации таможенной, налоговой и пограничной служб, - пояснил первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков. - Таким образом осуществится интеграция систем наблюдения за всем процессом движения товаров. Коррупционные схемы, соответственно, будут устранены, а процесс автоматизации контролирующих служб доведен до логического конца.

Фото: Пресс-служба президента КР
Коррупцию в Киргизии обещают снизить новыми технологиями

К внедряемой системе подключают все контрольно-пропускные пункты (КПП) Киргизии как на внешней границе Евразийского союза с Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем, так и на внутренней - с Казахстаном. В течение нескольких недель ГП "Тундук" поручено внедрить в сеть аналитическую платформу, алгоритмы выявления коррупционных рисков и неучтенных грузов.

Предполагается, что запуск такой системы приведет не только к совершенствованию учета грузовых потоков, но и, в перспективе, к увеличению товарооборота, а также сборов в бюджет. Кроме того, Киргизия сможет повысить доверие таких важных экономических партнеров, как Казахстан и Китай. Последние неоднократно указывали на разницу в данных учета грузов, пересекающих границу, которые приводили их профильные ведомства и аналогичные структуры КР.

Вместе с тем одним из следствий автоматизации, как ожидается, станет рост объема товаров, ввозимых из дальнего зарубежья. Правительство Киргизии ведет консультации с китайской стороной о подготовке инфраструктуры на пропускных пунктах, которая позволит сократить время на досмотр и оформление грузов, пересекающих границу, и тем самым увеличить количество проходящих через КПП машин.

Досье "РГ"

Внедрять цифровые технологии в работу служб, занятых контролем на границах, в Киргизии начали уже несколько лет назад, что, впрочем, не уберегло республику от череды громких скандалов вокруг высокопоставленных чиновников и сотрудников таможни. Их уличали в создании масштабных коррупционных схем, позволивших скрыть от бюджета торговые операции на миллионы долларов. Один из таких скандалов послужил причиной смены правительства осенью прошлого года.

В мире экс-СССР Киргизия

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