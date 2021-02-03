"Оливковый" завод возрастом 6600 лет найден на морском дне в Израиле

Израильские археологи обнаружили древнейшие в мире следы производства оливок для приема в пищу, возраст которого, по предварительным оценкам, составляет порядка 6600 лет.

Как сообщает The Jerusalem Post, открытие было сделано у побережья Хайфы, а его авторами стала целая группа исследователей, представлявших большинство крупных израильских университетов. Оно доказывает, что массово употреблять оливки в пищу люди начали как минимум 6600 лет назад.

Именно таким датирован возраст двух каменных построек, обнаруженных на морском дне. Подводные археологи также нашли множество ям, заполненных остатками оливок. Анализ хорошо сохранившихся косточек показал, что оливки обрабатывались промышленным способом для последующего употребления в пищу.

К слову, это первые прямые археологические свидетельства подобного процесса такого возраста. До сих пор самые древние прямые доказательства указывали на то, что люди начали массово употреблять в пищу оливки лишь в первом тысячелетии до нашей эры.

"Оливки и масло из них являются ключевым ингредиентом средиземноморской диеты и имеют символическое значение во многих странах, - пишут исследователи. - Это исследование доказывает, что жители данного региона не только использовали оливки для изготовления масла в течение тысяч лет, но и просто ели их".

По словам доктора Эхуда Галили из Института археологии Зинмана при Хайфском университете, впервые следы древних построек в Средиземном море у северного побережья Израиля были обнаружены еще в 2011 году. Однако для проведения полноценного исследования потребовалось время и набор специалистов - подводные раскопки проводила междисциплинарная группа.

Ученые предполагают, что в древности здесь располагалось небольшое поселение. Сейчас оно находится на морском дне. По последним оценкам, его границы начинаются очень близко от побережья и простираются примерно на 150 метров в море.

В данном случае производственные сооружения, в том числе "оливковые ямы", были обнаружены недалеко от местного пляжа, на мелководье. Сами постройки были возведены из каменных плит и имели овальную форму. Размером они были с небольшие комнаты, внутри которых и находились "оливковые ямы" глубиной 10 сантиметров каждая.

Исследование этих доисторических памятников было поручено специалистам, обладающим богатым опытом во многих различных областях. Каждый эксперт работал над своим аспектом. К слову, полученные данные ученые сравнивали с результатами исследования "оливкового" завода, найденного ранее в городке Кфар-Самир, расположенном всего в полутора километрах отсюда.

Завод в Кфар-Самир действовал в VIII веке до нашей эры. До сих пор это было древнейшее из обнаруженных на сегодняшний день предприятий по производству оливкового масла.

Специалисты подметили, что на заводах, изготавливавших масло из оливок, косточки в ямах были раздавленными. Они буквально превращались в пюре. Это свидетельствует о том, что оливки укладывали под мощный пресс для изготовления масла.

Но в данном случае в ямах было найдено огромное количество целых косточек, а это говорит о том, что оливки здесь под прессом не обрабатывались. Следовательно, считают исследователи, оливки здесь готовили для приема в пищу, причем в промышленном масштабе.

"Подобная концентрация тысяч целых косточек, которые не были раздавлены, свидетельствует о том, что эти оливки готовились, - говорит доктор Дафна Ланггут из отдела археологии и древних культур Ближнего Востока Тель-Авивского университета. - Чтобы избавить их от горечи, оливки надо было обработать, как это делаем мы и сейчас. Для этого, например, их надо было вымочить в соленой воде. Близость ям к морю показывает, что люди тогда, вероятно, использовали морскую соль или саму морскую воду для обработки оливок ".

Иными словами, древние люди уже 6600 лет назад умели мариновать оливки, чтобы избавить их от горечи и сделать пригодными для употребления в пищу.