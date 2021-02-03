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03.02.2021 11:50
Рубрика: Власть

Памфилова допустила трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Единый день голосования 19 сентября с высокой долей вероятности пройдет в течение трех дней, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

"Велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней. В любом случае, мы должны быть к этому готовы", - сказала она на заседании комиссии в среду.

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"Вероятность такая очень высокая с учетом того, как мы видим в том числе развитие пандемии. Хоть она и идет на спад, никто не отменял правил санитарной безопасности. Я думаю, мы еще нескоро откажемся от масок и прочего", - добавила председатель Центризбиркома.

Сейчас небольшие местные избирательные кампании проходят по временным правилам, они действуют до 30 мая и учитывают возможность проведения трехдневного голосования.

"К Единому дню голосования мы будем принимать уже не временный, а нормальный порядок многодневного голосования, но не более трех дней", - сообщила Памфилова.

Она подчеркнула, что в процедуре должны быть учтены все нюансы, поскольку "любая мелочь может или повысить, или понизить доверие к проведению выборов". "Для нас очень важно, чтобы уровень доверия был высоким, потому что это залог легитимности, признания результатов выборов нашими гражданами", - отметила глава ЦИК.

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