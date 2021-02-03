Памфилова: Онлайн-голосование в сентябре пройдет в шести регионах

"Мы все эти дни очень подробно обсуждали и анализировали, как у нас продвигается работа по проведению ДЭГ, взвесили все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, степень безопасности и пришли к выводу, что точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов дистанционного голосования в пяти регионах плюс Москва", - сказала она.
Памфилова пояснила, что столица в этом году сможет провести голосование на своей платформе в соответствии со специально принятым законом. "В этом году они (московские власти - прим. "РГ") еще смогут это делать, они будут проводить ДЭГ на своей платформе, а все остальные регионы - на общефедеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры. Правила будут общие для всех шести регионов", - сказала Элла Памфилова.
В ближайшие дни начнется прием заявок от субъектов, желающих провести у себя электронное голосование, им будет направлено техническое задание. "Тех, кто в большей степени будет отвечать этим требованиям, на них и остановимся", - добавила глава ЦИК.
Напомним, дистанционное электронное голосование впервые прошло в трех округах Москвы на выборах в столичный парламент в 2019 году. В прошлом году они использовалось в июле в ходе плебисцита по поправкам к Конституции (в Москве и Нижегородской области), а также в сентябре в ходе довыборов депутатов Госдумы по одномандатным округам (в Ярославской и Курской областях).
Памфилова допустила трехдневное голосование на выборах в Госдуму
"Велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней. В любом случае, мы должны быть к этому готовы", - сказала она на заседании комиссии в среду.
"Вероятность такая очень высокая с учетом того, как мы видим в том числе развитие пандемии. Хоть она и идет на спад, никто не отменял правил санитарной безопасности. Я думаю, мы еще нескоро откажемся от масок и прочего", - добавила председатель Центризбиркома.
Сейчас небольшие местные избирательные кампании проходят по временным правилам, они действуют до 30 мая и учитывают возможность проведения трехдневного голосования.
"К Единому дню голосования мы будем принимать уже не временный, а нормальный порядок многодневного голосования, но не более трех дней", - сообщила Памфилова.
Она подчеркнула, что в процедуре должны быть учтены все нюансы, поскольку "любая мелочь может или повысить, или понизить доверие к проведению выборов". "Для нас очень важно, чтобы уровень доверия был высоким, потому что это залог легитимности, признания результатов выборов нашими гражданами", - отметила глава ЦИК.
Памфилова: Провокации на выборах будут, мы должны быть к ним готовы
"Мы большое внимание уделяем второй составляющей, помимо профессиональной подготовки. Это стрессоустойчивость наших коллег", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.
По ее словам, члены избиркомов на местах "должны быть готовы к отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий".
"Такие провокации будут, мы знаем", - заявила Элла Памфилова.
В связи с этим ЦИК планирует создать своего рода службу психологической помощи коллегам в регионах. "Если возникает какая-то сложная ситуация, у них должен быть крепкий тыл в нашем лице и в лице специалистов, которые помогут им достойно справиться с теми проблемами, которые могут возникнуть", - уверена Элла Памфилова.
Напомним, Единый день голосования в этом году по закону должен пройти 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также прямые выборы глав 8 регионов и депутатов 39 заксобраний субъектов РФ.