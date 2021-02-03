Памфилова: Онлайн-голосование в сентябре пройдет в шести регионах

В ходе выборов 19 сентября шесть регионов, включая Москву, смогут провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Мы все эти дни очень подробно обсуждали и анализировали, как у нас продвигается работа по проведению ДЭГ, взвесили все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, степень безопасности и пришли к выводу, что точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов дистанционного голосования в пяти регионах плюс Москва", - сказала она.

Памфилова пояснила, что столица в этом году сможет провести голосование на своей платформе в соответствии со специально принятым законом. "В этом году они (московские власти - прим. "РГ") еще смогут это делать, они будут проводить ДЭГ на своей платформе, а все остальные регионы - на общефедеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры. Правила будут общие для всех шести регионов", - сказала Элла Памфилова.

В ближайшие дни начнется прием заявок от субъектов, желающих провести у себя электронное голосование, им будет направлено техническое задание. "Тех, кто в большей степени будет отвечать этим требованиям, на них и остановимся", - добавила глава ЦИК.

Напомним, дистанционное электронное голосование впервые прошло в трех округах Москвы на выборах в столичный парламент в 2019 году. В прошлом году они использовалось в июле в ходе плебисцита по поправкам к Конституции (в Москве и Нижегородской области), а также в сентябре в ходе довыборов депутатов Госдумы по одномандатным округам (в Ярославской и Курской областях).