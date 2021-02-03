Памфилова: Провокации на выборах будут, мы должны быть к ним готовы

Центризбирком в ближайшее время начнет подготовку региональных избиркомов, причем речь на занятиях пойдет не только о законодательных новеллах и высоких технологиях, но и о приемах отражения провокаций.

"Мы большое внимание уделяем второй составляющей, помимо профессиональной подготовки. Это стрессоустойчивость наших коллег", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

По ее словам, члены избиркомов на местах "должны быть готовы к отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий".

"Такие провокации будут, мы знаем", - заявила Элла Памфилова.

В связи с этим ЦИК планирует создать своего рода службу психологической помощи коллегам в регионах. "Если возникает какая-то сложная ситуация, у них должен быть крепкий тыл в нашем лице и в лице специалистов, которые помогут им достойно справиться с теми проблемами, которые могут возникнуть", - уверена Элла Памфилова.

Напомним, Единый день голосования в этом году по закону должен пройти 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также прямые выборы глав 8 регионов и депутатов 39 заксобраний субъектов РФ.