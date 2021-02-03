Песков назвал оправданными жесткие действия полиции на незаконных акциях

Активность по проведению незаконных акций должна пресекаться правоохранительными органами, несанкционированные протесты - подавляться. Об этом заявил журналистам, отвечая на соответствующие вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и были желающие ее устроить", - заявил Песков. "На это весьма решительно реагировала полиция, - констатировал он. - И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции". На уточняющий вопрос, что ничего же вчера подобного не случилось, пресс-секретарь президента пояснил, что только "благодаря решительным действиям полиции".

"Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города", - заметил Песков, призвав не поддаваться на провокации и помогать сотрудникам правоохранительных органов им противодействовать и обеспечивать порядок.

"В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона", - продолжил пресс-секретарь президента. Действия, которые вызывают вопросы, подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке, также добавил он.

На вопрос о прогнозах о дальнейших незаконных акциях Песков заметил, что социологи постоянно изучают показатели протестной активности. "Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться", - уверен он. "Здесь трудно выступать с какими-то прогнозами, - заметил пресс-секретарь президента. - Безусловно, такая активность должна всячески пресекаться органами правопорядка".