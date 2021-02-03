Песков осудил санкции против трех каналов на Украине

Ограничение или запрет деятельности телеканалов на Украине не соответствует международным нормам и свободе СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - заявил Песков. "Безусловно, ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ", - подчеркнул он.

На вопрос, окажет ли Россия информационную поддержку партии владельца телеканалов, Песков сказал, что не знает, о чем идет речь. "Российские СМИ работают в обычном режиме, освещают разные события в мире, в том числе и это событие", - пояснил он.

"Безусловно, подобные решения властей по ограничению работы СМИ - это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям", - заключил Песков.