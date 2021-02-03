Песков призвал не проводить параллели между протестами в России и Беларуси

У протестных акций в России и Беларуси разные причины. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей", - сказал Песков. "Безусловно, есть похожие элементы. Я имею ввиду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы", - добавил он.

"Но в то же время мы же две разные страны. У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

И в России, и в Беларуси силовые структуры выполняют свой долг, борются с провокаторами и несанкционированными акциями, также заметил Песков.