Почему молятся святой и Христа ради юродивой Ксении Петербургской

"Мир ловил меня, но не поймал", - было высечено на могиле странствующего философа Григория Сковороды. Еще больше эти слова можно отнести к другой бездомной скиталице XVIII века - Ксении Петербургской, чью память мы отмечаем 6 февраля.

Вот уж кого мир не то что не уловил, даже не коснулся - неизвестно, когда родилась, когда отошла ко Господу. И это при том что Ксения Григорьевна Петрова жила в городе с отлаженной полицейской бюрократией. Но ни одной бумажной отметины - родилась, вступила в брак, приобрела имущество... Ничего! Лишь народная любовь да благодарная молва.

Возможно, всему виной жуткое наводнение 1824 года, когда разъяренная Нева сносила все на своем пути. И Смоленское кладбище, где была захоронена блаженная: книги регистрации были смыты, стихия унесла даже крест с могилы святой. Но вдумайтесь, в такой незапятнанности миром великий смысл: юродивая, уже при земной жизни принадлежавшая вечности, и след оставила там. В вечности, где не важны даты и казенные бумажки. След незримый, но с годами только умножающийся.

Первое же свидетельство, фиксирующее существование святой, рассказывает о ней уже как о провидице. Поразительно, но это как раз официальный документ! В 1797 году, через несколько лет после кончины юродивой, дворянин и надворный советник Думашев пишет прошение на имя Павла I, где благодарит императора за проявленную к нему милость - пожалование средств на оплату долгов. Высказав благодарность, надворный советник сообщает, что произошедшее было предсказано ему аж в январе 1766 года: по словам Думашева, юродивая тогда сказала, что в день его именин - 11 января - вся его семья будет "плакать и молиться". А на вопрос: "Отчего?", ответила: "Царь заставит вас плакать от радости, и после еще много слез будет у вас". Все должно было случиться, когда "запоют "Христос Воскресе". Судя по всему, к 1766 году жители Санкт-Петербурга уже прислушивались к словам блаженной, запоминали их. И надолго. Император Павел I был коронован в 1797 году, в 1-й день Пасхи - когда начинают петь "Христос Воскресе". Ясно, что, получив от Павла I избавление от долгов, Думашев растолковал сказанное юродивой тридцать лет назад как прозрение. Понятно, что вторая часть предсказания - про слезы - в 1797 году была еще от всех сокрыта: Павел I был убит в 1801-м.

Следующий след святой находим уже в 1847 году. "Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции" N 264. "Лет сорок или несколько более назад скончалась здесь, в Петербурге, вдова придворного певчего Андрея Феодоровича Ксения Григорьевна, известная в свое время под именем Андрей Феодорович... Одни называли ее сумасшедшею, другие - прокаженною или юродивою, третьи - предсказательницею, потому что она предсказывала счастие или несчастие тому дому, в который приходила, хотя очень редко и неохотно произносила свои пророческие слова".

Рассказ о блаженной Ксении получил широкий отклик, и уже в N 272 тех же "Ведомостей" читаем: "С 26 лет начались ее страдания и известность, первоначально приобретенная тем, что Ксения Григорьевна тотчас после внезапной смерти своего мужа надела белье, камзол, кафтан и все платье покойника и, бросивши дом, плакала и расхаживала по грязным улицам тогда совершенно убогой Петербургской стороны, уверяя всех и каждого, что она Андрей Феодорович, придворный певчий, ее муж". Внезапность смерти любимого супруга означала не просто неожиданность потери, для верующей Ксении удар усиливался тем, что муж отошел в мир иной, не успев перед кончиной исповедоваться и причаститься. Можно только предполагать, что в сердце и сознании овдовевшей Ксении произошел переворот: она почувствовала призрачность земного счастья, недолговечность всего земного вообще. И, осознав это, молодая женщина поступает не просто разумно, но и последовательно - она отвергает наш мир, такой непрочный, и оставшуюся часть жизни посвящает служению миру иному. Блаженная раздает вещи бедным, дом дарит знакомой, взяв с нее обещание, что та будет пускать туда нищих, и начинает скитаться по улицам столицы.

Оставив наш мир, святая не бросает обратившихся к ней с молитвой

В обветшалой одежде, в драной обуви, она стойко и кротко переносит превратности петербургского климата и жизни под открытым небом. Только раз ее видели в гневе, когда жестокость мальчишек, закидывавших ее камнями и грязью, перешла все пределы. Свидетели безобразной сцены, сначала наблюдавшие за всем безучастно, были так потрясены видом разгневанной Ксении, что тут же прекратили издевательства. Больше такого не допускали.

Полиция не могла не заинтересоваться, где ночует бездомная: проследив за ней, увидели- ночи напролет в любую погоду Христа ради юродивая проводит в поле, в коленопреклоненной молитве. Но в чем смысл такой жизни? Ради чего? И тут стоит вспомнить, что слово "блаженная" означает: святая прославилась подвигом юродства Христа ради - самым необычным из всех видов святости. Подвиг юродства Христа ради заключается не просто в добровольном отказе от всех благ цивилизации, в отречении от своего дома и любой собственности, вплоть до одежды, но даже и от постоянных человеческих отношений, то есть от всего, что привязывает человека к миру земному. Но и это еще не все.

Спектакль "Блаженная Ксения Петербургская. История Любви" по пьесе В. Леванова в постановке В. Фокина в Александринском театре. Е. Вожакина (Катя) и А. Блинова (Ксения). Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Трудно даже представить, что человек может добровольно отречься от разума - той его части, которая отвечает за житейское благополучие. Юродство Христа ради предполагает полное пренебрежение им. Не личное счастье, не здоровье, не материальное благополучие, а Царствие Небесное становится центром устремления человека, поэтому все, что мешает этому, пусть даже и твой разум, уже не имеет цены. Кстати, сосредоточенность всей личности на Боге и есть главное отличие юродивого от всех тех, кто пренебрегает правилами общественной жизни по каким-то иным причинам. Подвиг юродства требует особенного мужества, ведь человек противопоставляет себя миру и этим вызывает на себя осуждение, насмешки, издевательства.

Но, терпеливо перенося все, он преодолевает в себе главный грех, корень всех грехов - гордыню, победить которую труднее всего. Как объяснял Серафим Саровский, юродство Христа ради требует особой силы духа, на такой подвиг нельзя вызываться самому, сорвешься, это всегда призванность Богом. Юродство - феномен именно русской святости.

С годами жители Петербурга стали замечать не только странности Ксенюшки, но и ее прозорливость, и даже дар чудотворения. Женщины знали: святой достаточно просто погладить по головке заболевшего ребенка, и он выздоравливал. В молитве к блаженной Ксении это названо "сиянием благодати". Дар предвидения тоже следствие того, что блаженная уже при жизни принадлежала миру иному. Предсказания всегда были иносказательными. Как-то горожане заметили: уже несколько дней подряд Ксения горько плачет, повторяя: "Кровь, кровь, реки налились кровью, каналы кровавые!" Смысл слов стал ясен три недели спустя, когда поползли слухи об убийстве Шлиссельбургского узника императора Иоанна VI Антоновича.

Трудно осознать, но сорок пять лет скиталась по улицам Петербурга святая, "безумием мнимым безумие мира обличившая" и "град Петров молитвой от бед ограждавшая". Святые - наши проводники к Богу, своей жизнью открывшиеся Ему так, что через них Бог сияет и действует на всех нас. А в молитве святой ее называют верной спасительницей "в бездне отчаяния погибающих".