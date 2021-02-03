Новости

Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 20:08
Кокорин получил разрешение на работу в Италии 20:04
Власти Китая нашли коронавирус на упаковках российской птицы 19:51
Посол РФ: Не верю, что генералы США думают о ядерной войне с Россией 19:49
Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 19:47
Президент Сербии оценил эффективность вакцины "Спутник V" 19:25
Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен на август 19:16
Эксперты: Ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья 19:14
США поддержали решение Зеленского о закрытии украинских телеканалов 19:08
В Ростуризме ответили на претензии ФАС по поводу распределения грантов 18:50
Анджелина Джоли продает картину Черчилля 18:49
Большунов пропустит еще один этап КМ ради подготовки к ЧМ 18:48
Москву в пятницу ждет "обвал холода" 18:46
В московском метро девушка-полицейский спасла мужчину 18:20
Андрей Бочкарев: Столица не допустит появления новых обманутых дольщиков 18:04
В испанском доме престарелых после прививки Pfizer скончались 16 человек 17:41
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Никарагуа 17:11
Россия передала Беларуси образцы вакцины "ЭпиВакКорона" 17:04
Пропавшая саранская школьница найдена в Пензенской области 17:03
Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства 17:01
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:57
В Москве найдены ультрадешевые квартиры 16:56
Детские омбудсмены России и Финляндии планируют провести встречу 16:53
Бочкарев: БКЛ заработает в 2022 году, а в поселок Северный и Внуково метро придет в 2023-м 16:50
Росреестр предложил амнистию для частных домов у аэродромов 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 20:02
Рубрика: В мире

Право на милостыню

ЕСПЧ разрешил швейцарским нищим просить подаяния
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Нищим в Швейцарии разрешили попрошайничать. Суд признал власти страны виновными в нарушении Европейской конвенции по правам человека за преследование тех, кто просит подаяния.
В Швейцарии попрошайничество снова «в законе», но в нескольких странах Европы беднякам запрещено просить милостыню. Фото: Reuters В Швейцарии попрошайничество снова «в законе», но в нескольких странах Европы беднякам запрещено просить милостыню. Фото: Reuters
В Швейцарии попрошайничество снова «в законе», но в нескольких странах Европы беднякам запрещено просить милостыню. Фото: Reuters

Швейцарские власти должны будут выплатить компенсацию женщине из Румынии, которая занималась попрошайничеством на одном из шоссе в Женеве и была за это оштрафована на 500 франков - примерно 466 евро. Поскольку у нее не было работы и она не получала социальной помощи, платить ей было нечем, и за неуплату штрафа ее поместили на пять дней в следственный изолятор.

Фото: iStock
В Швейцарии пройдет референдум о запрете на ношение никаба

Спустя семь лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что наказание не соответствовало целям борьбы с организованной преступностью или защиты прав местных жителей. Более того, политика властей Швейцарии противоречит статье о праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции по правам человека. В сообщении суда говорится, что пострадавшая не имела средств к существованию и, "находясь в крайне уязвимой ситуации, имела право на сохранение человеческого достоинства, на возможность выразить свое горе и попытаться исправить свое положение просьбами о помощи". Теперь кантон Женева должен будет выплатить ей 922 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, что на сегодняшний день попрошайничество запрещено в большинстве швейцарских кантонов, причем в некоторых из них нельзя только навязчиво просить денег, а стоять молча и принимать милостыню можно. Все попытки активистов добиться отмены этих законов окончились неудачей, а 2018 году жалоба на кантон Во была отклонена Федеральным верховным судом Швейцарии. Конкретно в Женеве запрет на попрошайничество действует уже более 70 лет.

Аналогичные запреты действуют и в других европейских странах, таких как Франция и Финляндия. В Испании, Великобритании, Люксембурге и Германии можно заплатить штраф за так называемое агрессивное попрошайничество и попрошайничество с использованием детей. А вот в Швеции власти нашли способ легализовать просьбы о милостыне в качестве способа заработка и одновременно - заставить неимущих заявить о себе властям. В некоторых городах страны ввели официальную лицензию на попрошайничество стоимостью около 250 шведских крон. Она действует три месяца, и, чтобы ее получить, нужно заполнить заявление онлайн или в полицейском участке, предъявив действующее удостоверение личности.

В мире Европа Швейцария

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира