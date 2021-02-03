Нищим в Швейцарии разрешили попрошайничать. Суд признал власти страны виновными в нарушении Европейской конвенции по правам человека за преследование тех, кто просит подаяния.

Швейцарские власти должны будут выплатить компенсацию женщине из Румынии, которая занималась попрошайничеством на одном из шоссе в Женеве и была за это оштрафована на 500 франков - примерно 466 евро. Поскольку у нее не было работы и она не получала социальной помощи, платить ей было нечем, и за неуплату штрафа ее поместили на пять дней в следственный изолятор.

Спустя семь лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что наказание не соответствовало целям борьбы с организованной преступностью или защиты прав местных жителей. Более того, политика властей Швейцарии противоречит статье о праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции по правам человека. В сообщении суда говорится, что пострадавшая не имела средств к существованию и, "находясь в крайне уязвимой ситуации, имела право на сохранение человеческого достоинства, на возможность выразить свое горе и попытаться исправить свое положение просьбами о помощи". Теперь кантон Женева должен будет выплатить ей 922 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, что на сегодняшний день попрошайничество запрещено в большинстве швейцарских кантонов, причем в некоторых из них нельзя только навязчиво просить денег, а стоять молча и принимать милостыню можно. Все попытки активистов добиться отмены этих законов окончились неудачей, а 2018 году жалоба на кантон Во была отклонена Федеральным верховным судом Швейцарии. Конкретно в Женеве запрет на попрошайничество действует уже более 70 лет.

Аналогичные запреты действуют и в других европейских странах, таких как Франция и Финляндия. В Испании, Великобритании, Люксембурге и Германии можно заплатить штраф за так называемое агрессивное попрошайничество и попрошайничество с использованием детей. А вот в Швеции власти нашли способ легализовать просьбы о милостыне в качестве способа заработка и одновременно - заставить неимущих заявить о себе властям. В некоторых городах страны ввели официальную лицензию на попрошайничество стоимостью около 250 шведских крон. Она действует три месяца, и, чтобы ее получить, нужно заполнить заявление онлайн или в полицейском участке, предъявив действующее удостоверение личности.