Почти треть всех коммунальных отходов попадает на сортировку

После введения в прошлом году 37 объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на сортировочные линии направляется 30 процентов образовавшегося в стране мусора. Об этом сообщила пресс-служба ППК "Российский экологический оператор".

"В 2020 году в 19 регионах введены в эксплуатацию 37 объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, - уточнили в ППК РЭО. - Среди них - пять современных комплексных объектов по обработке и утилизации отходов, 28 сортировочных предприятий, четыре объекта по утилизации отходов общей мощностью обработки 3,6 млн тонн и утилизации 825,9 тыс. тонн в год".

Уровень сортировки отходов к 2024 году вырастет до 50 процентов, утилизации - до 12 процентов твердых коммунальных отходов, пообещали в ППК РЭО. К 2030 году, согласно национальных приоритетов, эти же показатели составят 100 процентов и 50 процентов соответственно.