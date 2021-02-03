На планете сумеречной зоны обнаружено пограничное вещество

Астрономы Нидерландского института космических исследований SRON и Университета Гронингена обнаружили на экзопланете WASP-31b свидетельства наличия гидрида хрома, пограничного вещества, балансирующего на грани жидкого и газообразного состояния.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщается на сайте SRON. Открытие совершила команда во главе с Марриком Браамом.

Свидетельства присутствия гидрида хрома (CrH) в атмосфере экзопланеты WASP-31b были обнаружены при анализе данных, полученных при помощи космического телескопа Hubble.

Экзопланета WASP-31b - это так называемый горячий юпитер, температура на поверхности которого составляет около 1200 градусов по Цельсию. Объект расположен в сумеречной зоне, между днем и ночью, - это место, через атмосферу которого свет звезд проходит к Земле.

Исследователи установили, что происходит это при температуре и давлении, при которых гидрид хрома балансирует на грани перехода из жидкого состояния в газообразное. Подобные условия существуют и на Земле. В качестве простого примера ученые приводят дождевые облака.

"Гидрид хрома может играть важную роль в формировании погоды на этой планете, с облаками и дождем, - говорит Браам. - Кстати, это первый случай, когда гидрид хрома обнаружен на горячем юпитере при правильном давлении и температуре. Но следует добавить, что мы обнаружили гидрид хрома только с помощью космического телескопа Hubble. Мы не увидели его в данных наземного телескопа VLT. Поэтому мы используем термин "свидетельство" вместо "доказательство".

Тем не менее, открытие гидрида хрома на раскаленной экзопланете может пролить новый свет на эволюцию таких объектов. Считается, что одним из свойств, которые делают планету пригодной для жизни, является наличие на ней соответствующей погоды.

К сожалению, экзопланеты находятся слишком далеко от Земли, и вести прямые наблюдения за ними крайне сложно. Поэтому астрономам приходится проводить спектральный анализ атмосферы каждого объекта в поисках веществ, присутствие которых может указывать на возможное существование погоды на конкретной планете.

Подобные исследования напоминают анализ отпечатков пальцев. Однако в настоящее время этот тип исследований применяется только для планет-гигантов, близко расположенных к своим звездам. Эти планеты слишком горячие для существования жизни. Но они дают ученым представление о том, как на других планетах могут "работать" потенциальные погодные системы.

"Горячие юпитеры, включая WASP-31b, всегда обращены к своей родительской звезде одной и той же стороной, - говорит соавтор исследования Михел Мин. - Поэтому в ходе дальнейших исследований мы ожидаем увидеть, что на дневной стороне гидрид хрома будет находиться в газообразной форме, а на ночной - в жидкой. Согласно теоретическим моделям, большая разница температур должна создавать там и мощный ветер. Нам хотелось бы подтвердить наблюдениями это предположение".

К слову, для дальнейших наблюдений команда планирует использовать данные космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST). Это будет преемник телескопа Hubble, запуск которого запланирован на текущий год.