На планете сумеречной зоны обнаружено пограничное вещество

Новости

СК возбудил дело после смертельного пожара на складе в Красноярске 15:22
Ученые: Цементная пыль может защитить от радиации 15:17
Суд Петербурга запретил ссылки на три аниме-сериала 14:59
Лавров: На Западе события в России освещаются специфично и однобоко 14:47
Задержан участник незаконной акции, распыливший газ в лицо росгвардейцу 14:34
В Швейцарии временно отменили запрет на попрошайничество 14:34
Песков назвал оправданными жесткие действия полиции на незаконных акциях 14:33
Песков призвал не проводить параллели между протестами в России и Беларуси 14:32
Путин согласился оценить социальные поправки в законы 14:30
Песков подтвердил планы поставок вакцин от коронавируса на Донбасс 14:26
Депутата из Ленобласти задержали при попытке получить взятку 14:23
Кемеровчанка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 3 млн рублей 14:22
Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью 14:19
Инфраструктурные облигации помогут строительству жилья в пяти регионах 14:09
Россия и Индия договорились о совместном производстве МиГ-35 13:52
Болельщикам на Олимпиаде в Токио не рекомендовано пользоваться кричалками 13:51
Мошенники стали продавать билеты на каток ВДНХ 13:49
С нелегалов в Европе теперь тоже требуют справки об отсутствии коронавируса 13:44
Медведев ожидает регистрацию "Спутника V" в новых странах 13:42
В Австрии объявили о частичном снятии карантина 13:40
В Москве ликвидировали пожар в кинофотоинституте 13:39
В России создадут единую базу музыкальных инструментов и смычков 13:39
На Красном Октябре закроется Центр фотографии им. братьев Люмьер 13:35
Песков заявил о большом числе желающих привиться от коронавируса 13:32
Медведев: Производство вакцины против COVID от центра Чумакова может начаться в феврале-марте 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 15:26
Рубрика: Общество

На планете сумеречной зоны обнаружено пограничное вещество

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO
Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

Астрономы Нидерландского института космических исследований SRON и Университета Гронингена обнаружили на экзопланете WASP-31b свидетельства наличия гидрида хрома, пограничного вещества, балансирующего на грани жидкого и газообразного состояния.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
Получен уникальный снимок места посадки астронавтов на Луне

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщается на сайте SRON. Открытие совершила команда во главе с Марриком Браамом.

Свидетельства присутствия гидрида хрома (CrH) в атмосфере экзопланеты WASP-31b были обнаружены при анализе данных, полученных при помощи космического телескопа Hubble.

Экзопланета WASP-31b - это так называемый горячий юпитер, температура на поверхности которого составляет около 1200 градусов по Цельсию. Объект расположен в сумеречной зоне, между днем и ночью, - это место, через атмосферу которого свет звезд проходит к Земле.

Исследователи установили, что происходит это при температуре и давлении, при которых гидрид хрома балансирует на грани перехода из жидкого состояния в газообразное. Подобные условия существуют и на Земле. В качестве простого примера ученые приводят дождевые облака.

"Гидрид хрома может играть важную роль в формировании погоды на этой планете, с облаками и дождем, - говорит Браам. - Кстати, это первый случай, когда гидрид хрома обнаружен на горячем юпитере при правильном давлении и температуре. Но следует добавить, что мы обнаружили гидрид хрома только с помощью космического телескопа Hubble. Мы не увидели его в данных наземного телескопа VLT. Поэтому мы используем термин "свидетельство" вместо "доказательство".

Тем не менее, открытие гидрида хрома на раскаленной экзопланете может пролить новый свет на эволюцию таких объектов. Считается, что одним из свойств, которые делают планету пригодной для жизни, является наличие на ней соответствующей погоды.

Фото: SPACEX / AFP
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе

К сожалению, экзопланеты находятся слишком далеко от Земли, и вести прямые наблюдения за ними крайне сложно. Поэтому астрономам приходится проводить спектральный анализ атмосферы каждого объекта в поисках веществ, присутствие которых может указывать на возможное существование погоды на конкретной планете.

Подобные исследования напоминают анализ отпечатков пальцев. Однако в настоящее время этот тип исследований применяется только для планет-гигантов, близко расположенных к своим звездам. Эти планеты слишком горячие для существования жизни. Но они дают ученым представление о том, как на других планетах могут "работать" потенциальные погодные системы.

"Горячие юпитеры, включая WASP-31b, всегда обращены к своей родительской звезде одной и той же стороной, - говорит соавтор исследования Михел Мин. - Поэтому в ходе дальнейших исследований мы ожидаем увидеть, что на дневной стороне гидрид хрома будет находиться в газообразной форме, а на ночной - в жидкой. Согласно теоретическим моделям, большая разница температур должна создавать там и мощный ветер. Нам хотелось бы подтвердить наблюдениями это предположение".

К слову, для дальнейших наблюдений команда планирует использовать данные космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST). Это будет преемник телескопа Hubble, запуск которого запланирован на текущий год.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма
За сутки в России подтверждено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно