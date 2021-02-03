Поселок в Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк

Комитет украинского парламента по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует Верховной Раде переименовать поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в "Нью-Йорк". Об этом на своей страничке в Facebook рассказал член комитета Виталий Безгин.

"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк!", - написал он.

Как рассказал в своем телеграм-канале заместитель главы комитета Александр Качура, решение было принято "на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации: в обращении написано, что это - историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года".

На данный момент в Новгородском проживает порядка 10 тысяч человек.