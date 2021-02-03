Посол РФ: Не верю, что генералы США думают о ядерной войне с Россией

Здравомыслящие военачальники в США вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ. Об заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Однако он также подчеркнул, что дальнейшая работа с США по контролю над вооружениями будет "архисложной". "Сегодня трудно сказать, сколько потребуется времени, но я твердо убежден, что талантливая, профессиональная команда российских переговорщиков к этому готова", - рассказал дипломат.