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Рубрика: Власть

Посол РФ: Не верю, что генералы США думают о ядерной войне с Россией

Текст: Диана Ковалева

Здравомыслящие военачальники в США вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ. Об заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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"Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Однако он также подчеркнул, что дальнейшая работа с США по контролю над вооружениями будет "архисложной". "Сегодня трудно сказать, сколько потребуется времени, но я твердо убежден, что талантливая, профессиональная команда российских переговорщиков к этому готова", - рассказал дипломат.

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