Представлены правила проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Как сообщается на сайте МОК, во время проведения в Японии Олимпиады-2020 летом нынешнего года спортсмены будут обязаны пользоваться специальным приложением для смартфона, в которое будут вносить информацию о своем самочувствии. Кроме того, за 14 дней до прилета в Японию они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, а по прибытию в Токио - отслеживать свои контакты.

"Здоровье и безопасность всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 являются нашим главным приоритетом. Основываясь на опыте каждой международной федерации, пособие по безопасности было создано, чтобы изложить правила, которые позволят каждому из нас внести свой вклад в проведение безопасных и успешных Игр", - заявил спортивный директор МОК Кит Макконелл.

В сообщении отмечается, что в условиях пандемии коронавируса всем участника Игр придется с пониманием относиться к определенным ограничениям.