Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Улукбека Марипова премьер-министром республики. Ранее кандидатуру бывшего главы счетной палаты 71-м голосом "за" одобрили депутаты парламента КР.

Народные избранники также дали зеленый свет новому составу и структуре кабинета министров: после проведенной реформы количество министерств в стране сократилось до 12, а многие госслужбы и комитеты упразднили, либо перевели под "крышу" более крупных ведомств.

Кроме того, были ликвидированы три из четырех должностей заместителей главы кабмина. Единственным вице-премьер-министром КР, согласно указу, подписанному Садыром Жапаровым, стал Артем Новиков, ранее исполнявший обязанности премьера.

По словам президента КР, киргизстанцы будут требовать от власти эффективной работы.

- Нам предстоят нелегкие испытания. Мы должны стабилизировать экономику, ликвидировать последствия пандемии коронавируса, иначе говоря, - принять срочные антикризисные меры. В то же время необходимо разработать программу устойчивого экономического роста, уже сейчас заложив основу для обеспечения положительного развития страны, - сказал Садыр Жапаров после того, как новые члены кабинета министров принесли присягу.