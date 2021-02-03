Президент Сербии оценил эффективность вакцины "Спутник V"

Белград рассчитывает на новые поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", написал в Facebook президент Сербии Александр Вучич.

"Сотрудничество между Сербией и Россией развивается во всех сферах. Впереди годы прекрасных отношений", - констатировал сербский лидер по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Я особенно просил президента Путина облегчить Сербии доступ к вакцинам "Спутник V", - отметил Вучич. По его словам, в ходе беседы сторонам удалось предметно обсудить расширение поставок в эту балканскую страну российского препарата.

Вакцину от COVID-19, в том числе российского производства, получили более полумиллиона жителей республики, передает национальное телевидение республики РТС.