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Рубрика: В мире

Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе

Фото: SPACEX / AFP Фото: SPACEX / AFP
Фото: SPACEX / AFP

Прототип космического корабля Starship, предназначенный для будущих полетов на Марс, взорвался во время очередного испытания. Инцидент произошел во вторник на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.

Фото: Britta Pedersen/Pool via AP
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Общая продолжительность испытаний, трансляция которых велась на сайте компании SpaceX, составила 6 минут 26 секунд. Прототип поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне. Корабль заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался, пишет ТАСС.

"У нас вновь получилось осуществить удачный запуск корабля", - заявил ведущий трансляции. По его словам, была продемонстрирована возможность переключения двигателей на посадочные топливные баки, а также проверена работа закрылок, а вот над системой посадки "еще предстоит поработать".

Напомним, в декабре прошлого года прототип корабля Starship совершил "жесткую посадку", разбившись после испытательного полета. ЧП произошло при спуске аппарата, в момент касания с земной поверхностью появилось пламя и раздался взрыв.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявлял, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".

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